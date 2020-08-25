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النائب العام يعلن قرب صدور مشروع خاص بالعقوبات البديلة للسجن

Time منذ 31 دقيقة
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النائب العام يعلن قرب صدور مشروع خاص بالعقوبات البديلة للسجن

الرياض (صدى):
أعلن النائب العام، الشيخ سعود المعجب، اليوم الثلاثاء، عن قرب صدور مشروع خاص بالعقوبات البديلة للسجن، لافتًا إلى أن النيابة العامة راجعت بشكل شامل تصنيف الجرائم ودراستها، مراعية في ذلك التوازن بين حقوق المجتمع وأمنه واستقراره وبين حقوق المتهمين، بحيث لا يكون هناك إفراط ولا تفريط.

وأوضح "المعجب" أنه: " في ما يتعلق بالعقوبات البديلة، فالنيابة العامة حين مطالبتها بأي عقوبة تنظر إلى المصلحة العائدة إلى المتهم فيها، إذ إن العقوبات تستهدف الإصلاح والتهذيب، والعقوبات المحددة للجرائم في الأنظمة المقننة محددة على سبيل الحصر، ويوجد مشروع خاص بالعقوبات البديلة للسجن نأمل أن يصدر قريباً"، بحسب صحيفة " عكاظ " .

وأكد أن المدعي العام خصم شريف يتقصى تحقيق العدالة الجنائية بما هو ثابت لديه بالأدلة والقرائن، مشيراً إلى أن الإفراج عن المتهم في مرحلة التحقيق إجراء رصين ومحاط بعدة ضمانات، مشددًا على عدم وجود أي تسرب في كوادر النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

طارق
لاحول ولاقوة الابالله
فاطمه أحمد
الله يعين الي ظروفهم صعبه حتى ٢٠٠ تأثر عليهم ولكن بما انه طلع القرار بدفع السنوي يبقى افضل من المواصلات الخاصه الشهريه ولابد هناك من استثاءات لذوي الدخل المحدود
واضح
بلا مشروعة بلا كلام فاضي انت وشروعك خل عنك الهياط بس،، هههههههههه
برق امصحا
ضاقوا من ذا النسوان ٣ شهور بوجيههم هههههههههه
الحربي
عندى لوالدي جواز لسفرة واحدة اقدم من هذا من نجد الى الحجاز

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