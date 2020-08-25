مرتزق سوري في ليبيا يقر بنهب البيوت: " لم يدفعوا لنا ما وعدوا به "

طرابلس (صدى):
أقر أحد المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، بعدد من الانتهاكات التي ارتكبوها.
وقال المرتزق: " وجدنا ذهبا في عدد من البيوت الليبية المهجورة في مصراتة، لم يدفعوا لنا ما وعدوا به، لذلك فهي طريقة جيدة لكسب المزيد من المال " .
ويتلقى المرتزقة وعودا بالحصول على راتب شهري يبلغ نحو ألفي دولار، لكن العديد منهم أكدوا أنهم قبضوا مبالغ أقل بكثير.
وتواصل تركيا نقل المرتزقة إلى ليبيا على الرغم من إعلان وقف النار الذي أعلنت عنه حكومة الوفاق الجمعة، معتبرة أنه يمهد إلى استئناف المشاورات بغية التوصل إلى حل.