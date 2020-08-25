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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 47 دقيقة
Views 1412
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ) ، ورياح سطحية نشطة على مناطق ( الشرقية، القصيم ، الرياض، نجران ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ،جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يا ليت تكوني جمله فعليه كي نفهم الزبده
فيصل
الله يقبحك انت كل منحط يشوف بعين طبعه
ابو عمار
اوكي

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