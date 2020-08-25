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بالفيديو..تضامن قوات مكافحة الشغب مع المتظاهرين عقب خطاب السراج

Time منذ 6 ساعات
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بالفيديو..تضامن قوات مكافحة الشغب مع المتظاهرين عقب خطاب السراج

طرابلس (صدى):
وثق مقطع فيديو تضامن عناصر من قوات مكافحة الشغب في طرابلس مع المتظاهرين، معربين عن رفضهم لأوامر حكومة الوفاق.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات في طرابلس، وسط مطالبات لفايز السراج، بالاستقالة من منصبه، و ذلك عقب خطاب له تحدّث فيه عمن وصفهم بـ " المندسين " بين المتظاهرين.

وفور إنهاء السراج، لخطابه، صعد المتظاهرون احتجاجاتهم بالساحة الخضراء بوسط العاصمة طرابلس، رافعين شعارات تطالبه بالرحيل.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم تردي الأوضاع المعيشية، وعجز حكومة السراج عن تحقيق الاستقرار، مهددين بتحويل المظاهرات الحالية إلى انتفاضة غير مسبوقة ضد حكومته.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر رارنا ..
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
والله انت واللعيبة الي معك كارثة حقيقية على العميد العالمي يا فلتة زمانك..! كيف الحال من بعد 2004/2005 لم يعد هناك إتحاد حقيقي وكل ما نشاهدة مجرد تيشيرتات في الملعب تجري بدون عقل ولا فكر ولا تكتيك ولا مهارة ولا إنضباط لأن القاعدة وأعني الإدارة هشة وضعيفة وعقيمة بالفكر وهمها الشو وبس ولا همها الجمهور العزيز على قلبي وحرقتهم على الكيان وانتم همتكم القصات والأساور والفلوس فقط(يا لاعب يا محترف يا كارثي من متى والإتحاد يصارع على الهبوط.؟! ونفس الموال والتصاريح المتكررة بأن الرووووح رجعت والرووووح والرووووح إلى أخره يا فالح..!؟ وترجعون تدخلون في دوامة وحسابات يا فصيح..! فوزكم أمس بأغلاط الفيحاء ولكن كلعب وتكيتك وإنضباط لا يوجد وأعيد لأن في الأصل لا يوجد نموووووور حقيقيون أنا صفقت لهم مثل 2004/2005 ( نور وكالون وشيكو وكريري ورضى واسامه والصقري وحديد ومبروك ومناف والفيس والمنتشري............الخ هذولاء النمور الحقيقيون والي كانو يحرثون الملعب بالطول والعرض علشان الكيان والجمهور الوفي.!؟ أما السنوات الأخيرة فالجود من الموجود شغل تلقيط..! انركو كلمة الروووووح رجعت والكلام الفاضي وفكروا في الشعار فقط يا كارثي..! الدنيا أرزاق سبحانة
ابو محمد
ليست مشكلتنا مع ترامب مشكلتنا مع أذنابه من حكام ورؤساء العرب...
يوسف بن وائل
والا أبناء السيسي وأبناء مصر
واضح*** وصريح***
الله يشفيها ويعافيها وكل مصاب ومريض وعليل..

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