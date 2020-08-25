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آخر المستجدات بـ "تسريبات أمن الدولة" بعد تدخل ولي العهد الكويتي

Time منذ 8 ساعات
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آخر المستجدات بـ "تسريبات أمن الدولة" بعد تدخل ولي العهد الكويتي

خالد الظفيري (صدى):
على خلفية التسريبات الأمنية التي شهدتها الكويت، أحالت وزارة الداخلية الكويتية تسريبات تسجيلات أمن الدولة، التي نشرها أحد الحسابات في " تويتر إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

وتسلمت النيابة العامة بلاغا بشأن هذه التسريبات، تضمن اتهام مسؤولين وضباطا في جهاز أمن الدولة بمخالفة قوانين الجزاء، وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ومن المقرر أن يتخذ التحقيق مسارين الأول التحقيق بالتجسس على حسابات المواطنين، والثاني الكشف عمن قام بتسريب التسجيلات.

وشغلت تلك القضية الرأي العام الكويتي على مدى الأيام الماضية، واستدعت تدخلا رسميا من نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

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أحدث التعليقات

طارق
لاحول ولاقوة الابالله
فاطمه أحمد
الله يعين الي ظروفهم صعبه حتى ٢٠٠ تأثر عليهم ولكن بما انه طلع القرار بدفع السنوي يبقى افضل من المواصلات الخاصه الشهريه ولابد هناك من استثاءات لذوي الدخل المحدود
واضح
بلا مشروعة بلا كلام فاضي انت وشروعك خل عنك الهياط بس،، هههههههههه
برق امصحا
ضاقوا من ذا النسوان ٣ شهور بوجيههم هههههههههه
الحربي
عندى لوالدي جواز لسفرة واحدة اقدم من هذا من نجد الى الحجاز

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