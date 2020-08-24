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بالفيديو..تضامن قوات مكافحة الشغب مع المتظاهرين عقب خطاب السراج

Time منذ دقيقتين
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بالفيديو..تضامن قوات مكافحة الشغب مع المتظاهرين عقب خطاب السراج

طرابلس (صدى):
وثق مقطع فيديو تضامن عناصر من قوات مكافحة الشغب في طرابلس مع المتظاهرين، معربين عن رفضهم لأوامر حكومة الوفاق.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات في طرابلس، وسط مطالبات لفايز السراج، بالاستقالة من منصبه، و ذلك عقب خطاب له تحدّث فيه عمن وصفهم بـ " المندسين " بين المتظاهرين.

وفور إنهاء السراج، لخطابه، صعد المتظاهرون احتجاجاتهم بالساحة الخضراء بوسط العاصمة طرابلس، رافعين شعارات تطالبه بالرحيل.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم تردي الأوضاع المعيشية، وعجز حكومة السراج عن تحقيق الاستقرار، مهددين بتحويل المظاهرات الحالية إلى انتفاضة غير مسبوقة ضد حكومته.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
نقول خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. طيب ياملاَّيه بسمه .. بس التمثيل خريط ، يعني ماخرط الدموع اربع اربع ..
ابوبدر
امثال هالقذر وحمار خريان نباح قناة الخنزيرة وغيرهم اللي لا تهمهم والله فلسطين او عروبة. هذولا يتبعون مصلحتهم ولو كان الضحايا ابناء فلسطين وشعب فلسطين بكبره والله ماهيب فارقه معهم. وانا ارجوا الله ان تقطع ايدي الخونة القطريين عن اليمن لان اكثرهم من هالاشكال الودره
ابو محمد 😎 ✍️
يالهما من غبيان ابلهاان ..
أبو عبدالله الحربي
اهب يوجهه ملامحه الخبث والدجل والكره لسنه معمم الإرهاب والضالين يأتي يوم انشاءالله وشعبك المكضوم يشتاق ويتمنى ويدعو والشرفاء من الشعوب تشنق بعممتك معتقد سواد وعمامة سواد وقلب سواد انشاءالله تتبع أبوك إلى سواد جهنم ⚰

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