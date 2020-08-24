بالفيديو..تضامن قوات مكافحة الشغب مع المتظاهرين عقب خطاب السراج

طرابلس (صدى):
وثق مقطع فيديو تضامن عناصر من قوات مكافحة الشغب في طرابلس مع المتظاهرين، معربين عن رفضهم لأوامر حكومة الوفاق.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات في طرابلس، وسط مطالبات لفايز السراج، بالاستقالة من منصبه، و ذلك عقب خطاب له تحدّث فيه عمن وصفهم بـ " المندسين " بين المتظاهرين.
وفور إنهاء السراج، لخطابه، صعد المتظاهرون احتجاجاتهم بالساحة الخضراء بوسط العاصمة طرابلس، رافعين شعارات تطالبه بالرحيل.
وأعرب المتظاهرون عن رفضهم تردي الأوضاع المعيشية، وعجز حكومة السراج عن تحقيق الاستقرار، مهددين بتحويل المظاهرات الحالية إلى انتفاضة غير مسبوقة ضد حكومته.