بدء تطبيق المرحلة الخامسة لنظام الدفع الإلكتروني 

علي القحطاني (صدى):
دعت مؤسسة النقد العربي " ساما " البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات العاملة في المملكة لاستكمال جاهزيتها استعدادًا لتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني لجميع أنشطة قطاع التجزئة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إلزام تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداء من اليوم 6/ 1/ 1442هـ، الموافق 25/ 8/ 2020م.
وتضمنت المرحلة الخامسة الملزمة ابتداء من اليوم المطاعم، بما فيها مطاعم تجهيز الحفلات والوجبات السريعة والمأكولات البحرية والمقاهي العامة والشعبية والبوفيهات والكافتيريات وسيارات بيع الأغذية المتجولة ومحال بيع العصائر والآيس كريم.
وواصل البرنامج تطبيق مراحل إلزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، حيث شمل الإلزام الـ30 % المتبقية لأنشطة التجزئة كافة في 6 محرم 1442هـ، الموافق 25 أغسطس 2020م.