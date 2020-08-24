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الخريف: تعظيم الفائدة من المحتوى المحلي محور أساسي لبناء الاقتصاد

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الخريف: تعظيم الفائدة من المحتوى المحلي محور أساسي لبناء الاقتصاد

الرياض (صدى):
بدأ معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم مهامه كرئيس لمجلس الإدارة بعد صدور الأمر الملكي الكريم ليل أمس بتعيينه، والتقى في مقر الهيئة بمعالي الدكتور غسان الشبل الرئيس السابق لمجلس الإدارة، وقادات الهيئة، مثمناً له الدور الذي قاموا به خلال الفترة الماضية، كما التقى بالعاملين في منظومة الهيئة.

وأكّد الخريف خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل لقيام الهيئة بالدور المحوري المنوط بها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في كل ما من شأنه الإسهام في تطوير المحتوى المحلي، وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الحكومية للمنتجات ذات المحتوى المحلي، وحثّ الجميع على مضاعفة الجهد في سبيل تحقيق أثر زيادة المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني.

وشدّد معاليه على أن الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع يحمّلهم مسؤولية كبيرة في ترجمة الفرص إلى واقع ملموس، عبر دعم تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز المنتجات المحلية وإعطائها الأولوية، لافتاً النظر إلى أن دعم المنتج الوطني ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنحها الأولوية عند إرساء المنافسات الحكومية سيكون له أثر مباشر في تعزيز المحتوى المحلي، ونمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن "رؤية المملكة 2030 تعتمد في خططها وأهدافها الاقتصادية على تحفيز القدرات والكفاءات الوطنية لما تمثّله من أهمية في زيادة المحتوى المحلي ومن ثم تحقيق الأهداف التنموية"، مبيّناً أن الصناعات الوطنية، ومقدمي الخدمات المحليين يملكون من الكفاءة والقدرة ما يمكّنهم من تنفيذ الإستراتيجيات والخطط المطلوبة بكل كفاءة واقتدار، وأن هذه الخطوة تحقّق تنمية حقيقة ومستدامة للوطن ولأبنائه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. ويش ذا العله ...!!
ابو محمد 😎 ✍️
طيب .. والشعار اللي انتي لانسته ، شعار البراءه يعني .....!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال : إذا جاريت في خلق دنيا .. فأنت ومن تجاريه سواء .. .. طز في المقلِّد والمقلَّد ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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