الأعداد السابقة للصحيفة

صورة مؤثرة تقارن بين أبناء «هنية» وأبناء فلسطين تفضح رئيس حماس

Time منذ ساعة
Views 2548
Comment 1
صورة مؤثرة تقارن بين أبناء «هنية» وأبناء فلسطين تفضح رئيس حماس

وكالات (صدى):
انتشرت صورة مؤثرة تقارن بين وضع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية و أبنائه الستة، والذين بدا عليهم “رغد العيش” وبين أبناء فلسطين المصابين جراء الحرب التي لا تهدأ.

و ظهر في الصورة عدد من الشباب الفلسطيني يعانون من عجز ولا يستطيعون الحركة إلا بعكاز يستندون عليه.

وانتقد النشطاء "هنية" وأعضاء حركة حماس، موجهين إليه اتهام هو وجماعته بأنهم يضعون الشباب الفلسطيني في فوهة المدفع بينما يحرصون على إبعاد أبنائهم عن الهجمات التي تنفذها الحركة ضد إسرائيل.

وتنفذ حركة حماس هجمات على المستوطنات الإسرائيلية وتدفع بالشباب في المقدمة بينما يبقا الكبار في مكاتبهم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه .. .. ويش ذا العله ...!!
ابو محمد 😎 ✍️
طيب .. والشعار اللي انتي لانسته ، شعار البراءه يعني .....!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
تهاويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال : إذا جاريت في خلق دنيا .. فأنت ومن تجاريه سواء .. .. طز في المقلِّد والمقلَّد ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

أخر الأخبار

رسالة هامة من جامعة الحدود الشمالية للطلبة المستجدين بشأن الحضور
رسالة هامة من جامعة الحدود الشمالية للطلبة المستجدين بشأن الحضور
Time منذ 28 دقيقة Views 1386
مانشستر سيتي يأخذ الخطوة الأولى لضم ميسي
مانشستر سيتي يأخذ الخطوة الأولى لضم ميسي
Time منذ 36 دقيقة Views 1419
تعليق محمد فودة عن ركلة جزاء الاتحاد ضد الفيحاء
تعليق محمد فودة عن ركلة جزاء الاتحاد ضد الفيحاء
Time منذ 42 دقيقة Views 338
جامعة شقراء تعلن نتائج القبول في مرحلة الماجستير
جامعة شقراء تعلن نتائج القبول في مرحلة الماجستير
Time منذ 46 دقيقة Views 1373
ردة فعل محمد نور بعد رباعية الاتحاد ضد الفيحاء
ردة فعل محمد نور بعد رباعية الاتحاد ضد الفيحاء
Time منذ 46 دقيقة Views 295
مدرب الرائد : عن أي مباراة تتحدث ؟ فريقي نائم والحكم نائم أيضًا مع فريقي
مدرب الرائد : عن أي مباراة تتحدث ؟ فريقي نائم والحكم نائم أيضًا مع فريقي
Time منذ 47 دقيقة Views 244
بدء تطبيق المرحلة الخامسة لنظام الدفع الإلكتروني 
بدء تطبيق المرحلة الخامسة لنظام الدفع الإلكتروني 
Time منذ 52 دقيقة Views 1588
الخريف: تعظيم الفائدة من المحتوى المحلي محور أساسي لبناء الاقتصاد
الخريف: تعظيم الفائدة من المحتوى المحلي محور أساسي لبناء الاقتصاد
Time منذ ساعة Views 1474
طارق النوفل : الاتحاد ركن من أركان الدوري السعودي
طارق النوفل : الاتحاد ركن من أركان الدوري السعودي
Time منذ ساعة Views 159
حديث وليد الفراج بعد فوز الاتحاد على الفيحاء
حديث وليد الفراج بعد فوز الاتحاد على الفيحاء
Time منذ ساعة Views 285