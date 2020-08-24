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شاهد.. ردة فعل مواطن حصل على السند المتصل إلى النبي في القرآن 

Time منذ 18 دقيقة
Views 1543
شاهد.. ردة فعل مواطن حصل على السند المتصل إلى النبي في القرآن 

مكة المكرمة (صدى):
أظهر مقطع فيديو مواطن حصل على السند المتصل إلى النبي ﷺ في القرآن الكريم، وجاء ذلك بعد إتقانه حفظ القرآن كاملًا تجويداً ورسماً وضبطاً برواية حفص عن عاصم.

وبدا في المقطع المواطن الذي يدعى إبراهيم بن محمد سعيدًا بعدما حصل على الشهادة التي تثبت إجادته لطريقة حفظ القرآن بالتجويد والضبط التي نقلها عن النبي ﷺ 29 شخصًا حتى وصلت له.

وقال المواطن خلال مقطع الفيديو إن فكرة الحصول على سند متصل إلى النبي ﷺ بدأت معه منذ 6 سنوات، وبعد رمضان الماضي بدأ القراءة على شيخه إلى أن أتقن الحفظ وحصل على الشهادة.

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أحدث التعليقات

صديق قرقر كتير
ظلم عياناً بياناً. لاحسيب ولا رقيب. لكن الله موجود. مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
ali
يعيش الاول
ابو محمد 😎 ✍️
فنتااز المفنتزات للمتنزهين والمتنزهاات ....
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز يا النقااز ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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