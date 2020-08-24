شاهد.. ردة فعل مواطن حصل على السند المتصل إلى النبي في القرآن 

مكة المكرمة (صدى):
أظهر مقطع فيديو مواطن حصل على السند المتصل إلى النبي ﷺ في القرآن الكريم، وجاء ذلك بعد إتقانه حفظ القرآن كاملًا تجويداً ورسماً وضبطاً برواية حفص عن عاصم.
وبدا في المقطع المواطن الذي يدعى إبراهيم بن محمد سعيدًا بعدما حصل على الشهادة التي تثبت إجادته لطريقة حفظ القرآن بالتجويد والضبط التي نقلها عن النبي ﷺ 29 شخصًا حتى وصلت له.
وقال المواطن خلال مقطع الفيديو إن فكرة الحصول على سند متصل إلى النبي ﷺ بدأت معه منذ 6 سنوات، وبعد رمضان الماضي بدأ القراءة على شيخه إلى أن أتقن الحفظ وحصل على الشهادة.