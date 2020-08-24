بالفيديو والصور - الاتحاد يلتقط أنفاسه برباعية في الفيحاء

نواف السالم (صدى):
حقق الاتحاد فوزًا كبيرًا على الفيحاء بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 27 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
احتاج روماريو 3 دقائق ليضع الاتحاد في المقدمة، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعدها بدقيقتين ليتقدم الاتحاد بهدفين، قبل أن يقلص أنجلو نيتو النتيجة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.
ونجح الاتحاد في إضافة الهدف الثالث عن طريق فهد المولد من ركلة جزاء في الدقيقة 68، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الرابع لفريقه من تسديدة رائعة في الدقيقة 77 من زمن المباراة.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر، ويبتعد قليلًا عن منطقة الهبوط، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 29 نقطة ليبقى في المركز الثالث عشر، ليقترب الفريق من حافة الهبوط.