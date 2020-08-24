الهلال يعلن استمرار البرنامج التأهيلي لإدواردو وأنباء عن توقيعه لشباب الأهلي الإماراتي

ماجد محمد (صدى):
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه الفيصلي، غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأعلن الهلال عن مواصلة اللاعب كارلوس إدواردو برنامجه التأهيلي المُعد له مسبقًا والذي يمتد لمدة أسبوعين، وقد دخل اللاعبون فور نهاية المران إلى مقر المعسكر.
وترددت أنباء عن توقيع إدواردو لنادي الشباب الإماراتي لمدة 3 سنوات مقابل 3 مليون دولار سنويًا في صفقة انتقال حر.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز الخامس برصيد 42 نقطة.