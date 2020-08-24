بالصور - الفتح يبتعد عن حافة الهبوط ويعبر عقبة الحزم

ماجد محمد (صدى):
تمكن الفتح من تحقيق فوزًا هامًا على الحزم، وتغلب عليه بنتيجة 4-3، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وضع سفيان بن دبكة فريقه الفتح في المقدمة عقب مرور 18 دقيقة، قبل أن يدرك كارلوس ستراندبيرغ التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.
ونجح الفتح في إحراز هدفين متتاليين عن طريق ميتشيل تي فريدي وباشكيم كاردي في الدقائق 49 و51، قبل أن يقلص أسامة خلف النتيجة للحزم في الدقيقة 59.
ومع اقتراب المباراة على نهايتها، تمكن علي الحين من إضافة الهدف الرابع للفتح في الدقيقة 80، قبل أن يحرز عبدالرحمن هاشم بهدف ثالث للحزم في الدقيقة 90+1 من عمر المباراة القوية.
ورفع الفتح رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر، ليبتعد الفريق قليلًا عن منطقة الهبوط، بينما تجمد رصيد الحزم عند 27 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر ويستمر في منطقة الهبوط.