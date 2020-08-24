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بالصور - الفتح يبتعد عن حافة الهبوط ويعبر عقبة الحزم

Time منذ 47 دقيقة
Views 1552
بالصور - الفتح يبتعد عن حافة الهبوط ويعبر عقبة الحزم

ماجد محمد (صدى):
تمكن الفتح من تحقيق فوزًا هامًا على الحزم، وتغلب عليه بنتيجة 4-3، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وضع سفيان بن دبكة فريقه الفتح في المقدمة عقب مرور 18 دقيقة، قبل أن يدرك كارلوس ستراندبيرغ التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

ونجح الفتح في إحراز هدفين متتاليين عن طريق ميتشيل تي فريدي وباشكيم كاردي في الدقائق 49 و51، قبل أن يقلص أسامة خلف النتيجة للحزم في الدقيقة 59.

ومع اقتراب المباراة على نهايتها، تمكن علي الحين من إضافة الهدف الرابع للفتح في الدقيقة 80، قبل أن يحرز عبدالرحمن هاشم بهدف ثالث للحزم في الدقيقة 90+1 من عمر المباراة القوية.

ورفع الفتح رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر، ليبتعد الفريق قليلًا عن منطقة الهبوط، بينما تجمد رصيد الحزم عند 27 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر ويستمر في منطقة الهبوط.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ماسويتوا ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
abdul
بيهرب فين والكاميرات تتبَعه في كل غرفة ومدخل/ مخرج.
ابو محمد 😎 ✍️
الوكاد انكم ظلمه ، وبس .. هذا اللي حنا نعرف .. .. كلكم اطنان من الظلم ، وليس كيلوات ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ، .. صاحبهن دفنهن لتعثر عليهن انت من بعده بـ 1200 عام ، تلك إرادة الله وحكمته ..

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