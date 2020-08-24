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بالفيديو.. الاتفاق يضرب الرائد برباعية

Time منذ ساعة
Views 1556
بالفيديو.. الاتفاق يضرب الرائد برباعية

ماجد محمد (صدى):
تمكن نادي الاتفاق من الفوز على الرائد، برباعية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح عبدالله السالم الهدف الأول في الدقيقة 7، فيما عزّز سوليمان دوكارا التقدم في الدقيقة 13 بتمريرة من محمد الكويكبي، ثم سجّل فيليب كيس الهدف الثالث في الدقيقة 45+3، فيما أحرز هزاع الهزاع الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وارتفع رصيد الاتفاق إلى 39 نقطة في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 42 نقطة في المركز السادس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ماسويتوا ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
abdul
بيهرب فين والكاميرات تتبَعه في كل غرفة ومدخل/ مخرج.
ابو محمد 😎 ✍️
الوكاد انكم ظلمه ، وبس .. هذا اللي حنا نعرف .. .. كلكم اطنان من الظلم ، وليس كيلوات ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ، .. صاحبهن دفنهن لتعثر عليهن انت من بعده بـ 1200 عام ، تلك إرادة الله وحكمته ..

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