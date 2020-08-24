بالفيديو.. الاتفاق يضرب الرائد برباعية

ماجد محمد (صدى):
تمكن نادي الاتفاق من الفوز على الرائد، برباعية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح عبدالله السالم الهدف الأول في الدقيقة 7، فيما عزّز سوليمان دوكارا التقدم في الدقيقة 13 بتمريرة من محمد الكويكبي، ثم سجّل فيليب كيس الهدف الثالث في الدقيقة 45+3، فيما أحرز هزاع الهزاع الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
وارتفع رصيد الاتفاق إلى 39 نقطة في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 42 نقطة في المركز السادس.