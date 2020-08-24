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أسباب هدم مسجد الربوع في جدة " فيديو " 

Time منذ ساعة
Views 2239
أسباب هدم مسجد الربوع في جدة " فيديو " 

جدة (صدى):
قام الدكتور عبد الواحد الوكيل بتصميم مسجد الربوع بجدة منذ ما يقارب ٣٥ عاما في عهد أمين جدة الأسبق الدكتور محمد سعيد فارسي.

وصممت العديد من المساجد على هذا الطراز الإسلامى والفن المعماري، كما يحتوي على نقوش إسلامية  وطريقة قديمة تساهم في روحانية كبيرة لكل من يصلي في هذا المسجد.

وأعادت وزارة الثقافة بناء المسجد وتصميمه، بالإضافة  إلي مجموعة من المناطق  الأثرية ومن ضمنها جدة الأثرية لما تحتويه من مساجد تبنتها وزارة الثقافة.

وأمرت وزارة الشؤون الإسلامية بإعادة ترميمها وبنائها من أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية والحفاظ على هذه المباني من هذا الطراز.

وترغب وزارة الشؤون الإسلامية في هدم جزئية من المسجد منذ ٣ شهور لزيادة مساحة المسجد ل٥٠٠ م٢ بدلا من ١٥٠م٢.

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أحدث التعليقات

احمد
وش إستفاد ألحين... الله لايبلانا
احمد
وش إستفاد ألحين... الله لايبالنا
agaan991 @gmail.com
لا بارك الله لكم بكل هللة تأخذوها ظلم من قوت الضغفاء والمساكين وأصحاب الدخل المحدود وهذا الشيء لايرضي الله ولا ولاة الامر
أبو عبدالله الحربي
يحله ألله القوي سبحانه .. ولد عمي وعمي عليك يا اخو عمي اه🙂
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