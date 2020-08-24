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الأمير سلطان خلال تفقده حرس الشرف في مناسبة بوزارة الدفاع قبل 59 عامًا
منذ 42 دقيقة
1662
علي القحطاني (صدى):
وثقت صورة نادرة ومميزة تواجد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في إحدى مناسبات بوزارة الدفاع والطيران في الرياض.
وظهر الأمير سلطان رحمه الله، وهو يتفقد حرس الشرف في هذه المناسبة في محرم 1383هـ
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أحدث التعليقات
خبير زمانه
لن تنجح السعوده والاجانب مسيطرين على الشركات والقررات وللاسف وزاره الموارد البشريه تساند الاجانب بعذر مؤهلاتهم وخبرتهم ....وشهادات الغالبيه مزوره وخبرتهم جاءت من ممارسه العمل لدينا ,,,,, الخلل في المسئولين لدينا لايثقون في ابناء الوطن ولديهم عقده الاجنبي
نجاة محمد
طالما اشتباة و جمدتكم حسباتهم ما في الداعي للتشيهر حتي تثبت التهمة عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
بومحمد
مثل ماحصل لي من الموارد البشرية هدف يبونك تارجهم علشان دعم منهم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
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