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بدء القبول بدبلوم الأمن والسلامة المهنية بجامعة الأمير سطام بالخرج

Time منذ 3 ساعات
Views 1311
بدء القبول بدبلوم الأمن والسلامة المهنية بجامعة الأمير سطام بالخرج

السيح (صدى):
أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بدبلوم الأمن والسلامة الذي ينفذه معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالتعاون مع كلية المجتمع في مقر الجامعة بمدينة السيح ، وذلك عبر الرابط : هنا 

ويهدف دبلوم الأمن والسلامة إلى التعرف على مجموعة الإجراءات التي تؤدي لتوفير الحماية المهنية للعاملين بالمنشأة والحد من خطر الإصابة ، والتعرف على متطلبات التوافق مع المعايير الدولية للأمن والسلامة العامة وتحديد المخاطر في بيئة العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب عليها ، والإلمام بمعايير السلامة الدولية وتطبيقها حسب طبيعة المنشأة ومعرفة طرق تقييم وتجنب المخاطر.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
لن تنجح السعوده والاجانب مسيطرين على الشركات والقررات وللاسف وزاره الموارد البشريه تساند الاجانب بعذر مؤهلاتهم وخبرتهم ....وشهادات الغالبيه مزوره وخبرتهم جاءت من ممارسه العمل لدينا ,,,,, الخلل في المسئولين لدينا لايثقون في ابناء الوطن ولديهم عقده الاجنبي
نجاة محمد
طالما اشتباة و جمدتكم حسباتهم ما في الداعي للتشيهر حتي تثبت التهمة عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
بومحمد
مثل ماحصل لي من الموارد البشرية هدف يبونك تارجهم علشان دعم منهم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب

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