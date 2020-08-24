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استبعاد ميسي ورونالدو من التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا

Time منذ ساعة
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استبعاد ميسي ورونالدو من التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " عن التشكيلة المثالية لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2019/2020، مستبعدًا الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وتوج بايرن ميونخ الألماني بلقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه، بعدما تغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وحصل لاعبو بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان على 8 مقاعد بالتشكيل المثالية بواقع 4 لكل فريق.

وغاب ميسي عن التشكيل المثالية بعدما تعرض فريقه لهزيمة مدوية أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2، بينما جاء استبعاد رونالدو بسبب خسارة فريقه أمام أولمبيك ليون الفرنسي بعدما تعادل الفريقين بنتيجة 2-2، إلا أن الفريق الفرنسي تأهل بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

وجاء التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونخ).

خط الدفاع: خوان بيرنات (باريس سان جيرمان)، برسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ).

خط الوسط: رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، مارسيل سابيتزر (لايبزيغ)، أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان)، سيرجي غنابري (بايرن ميونخ).

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، إيرلينغ هالاند (سالزبورغ، بروسيا دورتموند).

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
لن تنجح السعوده والاجانب مسيطرين على الشركات والقررات وللاسف وزاره الموارد البشريه تساند الاجانب بعذر مؤهلاتهم وخبرتهم ....وشهادات الغالبيه مزوره وخبرتهم جاءت من ممارسه العمل لدينا ,,,,, الخلل في المسئولين لدينا لايثقون في ابناء الوطن ولديهم عقده الاجنبي
نجاة محمد
طالما اشتباة و جمدتكم حسباتهم ما في الداعي للتشيهر حتي تثبت التهمة عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
بومحمد
مثل ماحصل لي من الموارد البشرية هدف يبونك تارجهم علشان دعم منهم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب

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