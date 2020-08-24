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بالفيديو .. سبب ارتفاع نقاط البيع في عدة قطاعات بالمملكة

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. سبب ارتفاع نقاط البيع في عدة قطاعات بالمملكة

الرياض (صدى):
فسر طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، سبب ارتفاع قيمة مبيعات نقاط البيع في المملكة خلال الأسبوع الماضي بقيمة تقدر بأكثر من 6 مليارات ريال مؤكداً أن ذلك يعني وجود قبول مجتمعي للتعامل مع المدفوعات إلكترونياً.

وأوضح، خلال مداخلة له على قناة الإخبارية، أن ذلك تم بفضل وعي المجتمع وتضافر الجهات المعنية ممثلة في مؤسسة النقد وشركات المدفوعات والبنوك ووزارة التجارة داخل المملكة.

وأضاف أن هناك كثير من الأفراد يفضلون قنوات الدفع الإلكترونية لعدة اعتبارات منها عدم الرغبة في حمل نقود كبيرة وحمايتها من السرقة، مضيفا أن جائحة كورونا كانت أيضا من ضمن العوامل التى ساعدت في الإقبال على وسائل الدفع الإلكتروني.

ولفت إلى أن أحد أهداف رؤية المملكة 2030 يتضمن تطوير القطاع المالي وتحويل المجتمعي إلى مجتمع لا نقدي بحلول عام 2030.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
لن تنجح السعوده والاجانب مسيطرين على الشركات والقررات وللاسف وزاره الموارد البشريه تساند الاجانب بعذر مؤهلاتهم وخبرتهم ....وشهادات الغالبيه مزوره وخبرتهم جاءت من ممارسه العمل لدينا ,,,,, الخلل في المسئولين لدينا لايثقون في ابناء الوطن ولديهم عقده الاجنبي
نجاة محمد
طالما اشتباة و جمدتكم حسباتهم ما في الداعي للتشيهر حتي تثبت التهمة عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
بومحمد
مثل ماحصل لي من الموارد البشرية هدف يبونك تارجهم علشان دعم منهم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب

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