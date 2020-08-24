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كيفية قيام المستورد بالتقدم بطلب استرداد الرسوم الجمركية

Time منذ 43 دقيقة
Views 1441
كيفية قيام المستورد بالتقدم بطلب استرداد الرسوم الجمركية

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، أنه يمكن للمستورد التقدم بطلب استرداد الرسوم الجمركية في حال استيفاءه للشروط المحددة، وذلك عبر منصة فسح.

وأوضحت هيئة الجمارك، أنه يتم بعد ذلك الدخول إلى خانة "الاستبعاد" وتحديد نوع الطلب:

- طلب استبعاد بناءً على إتلاف.

- طلب استبعاد بناءً على قرار إعفاء.

- طلب استبعاد بناءً على استيفاء الرسوم بالزيادة.

- طلب استبعاد بناءً على إعادة تصدير.

- طلب استبعاد بناءً على مقاصة.

وأشارت الهيئة، إلى أن بعد ذلك إدخال معلومات البيان الجمركي، ومن بعدها إرفاق المستندات المطلوبة بحسب نوع الطلب.

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أحدث التعليقات

عبدالله احمد
اقول الشرهه على اللي رباكي
قناة الموعظة
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت هذا نتيجة البعد عن الله يإإخواني حافظوا دينك بالمداومه على الصلوات.
انا الزعيقي بالدفع الفاري تاتيك اخباري🐀
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