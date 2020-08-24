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صورة جوية للمسجد النبوي عام 1375 هـ
منذ ساعة
615
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أحدث التعليقات
خبير زمانه
لن تنجح السعوده والاجانب مسيطرين على الشركات والقررات وللاسف وزاره الموارد البشريه تساند الاجانب بعذر مؤهلاتهم وخبرتهم ....وشهادات الغالبيه مزوره وخبرتهم جاءت من ممارسه العمل لدينا ,,,,, الخلل في المسئولين لدينا لايثقون في ابناء الوطن ولديهم عقده الاجنبي
نجاة محمد
طالما اشتباة و جمدتكم حسباتهم ما في الداعي للتشيهر حتي تثبت التهمة عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
بومحمد
مثل ماحصل لي من الموارد البشرية هدف يبونك تارجهم علشان دعم منهم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
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