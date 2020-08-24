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بالفيديو.. مكافحة المخدرات: الكبتاجون يدمر الخلايا العصبية ويسبب نزيف بالمخ

Time منذ ساعة
Views 1551
بالفيديو.. مكافحة المخدرات: الكبتاجون يدمر الخلايا العصبية ويسبب نزيف بالمخ

الرياض (صدى):
حذرت اللجنة الوطنية للمخدرات من المنتج الدوائي الكبتاجون وهو مادة كيميائية تتبع مجموعة الإمفيتامينات تدمر الخلايا العصبية بالمخ وتسبب الإصابة في السكتة القلبية.

وأوضحت اللجنة بأن الكبتاجون منتج دوائي سرعان ما تم إكتشاف خطورته على الجسم والعقل، وتم منعه بعد أن أدرجته الصحة العالمية كأكثر المواد تأثيرا على العقل.

ويسبب الكباتجون أضرار كبيرة منها الهلاوس السمعية والبصرية ، ونزيف المخ، ويدمر الأوعية الدموية والكبد، وقرحة المعدة، وانفصام الشخصية، ومن علامات تعاطيه شحوب الوجه ورعشة اليدين وسقوط الأسنان.

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أحدث التعليقات

عبدالله احمد
اقول الشرهه على اللي رباكي
قناة الموعظة
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت هذا نتيجة البعد عن الله يإإخواني حافظوا دينك بالمداومه على الصلوات.
انا الزعيقي بالدفع الفاري تاتيك اخباري🐀
بالدفع الفاري تزين اوضاعي
انا الزعيقي بالدفع الفاري تاتيك اخباري🐀
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انا الزعيقي بالدفع الفاري تاتيك اخباري🐀
بالدفع الفاري تزين اوضاعي

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