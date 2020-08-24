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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 55.45 نقطة ليقفل عند مستوى 7957.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 390 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف، والأبحاث والتسويق، وصادرات، والخليج للتدريب، وأبو معطي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سوليدرتي تكافل، وزجاج، والإنماء طوكيو م، والمجموعة السعودية، وبحر العرب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 4.92%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والمصافي، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 283.76 نقطة ليقفل عند مستوى 8508.39 نقطة، وبتداولات بلغت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 ألف سهم تقاسمتها 695 صفقة.

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أحدث التعليقات

عطيه القرني
طيب أنا ارغب طلب اعادة في الخدمة العسكرية وسبب الفصل قضية جنائية تم طي قيدي من الخدمة العسكرية هل اقدر اقدم إعادة عسكرية وارجع للعسكرية افيدوني يااخواني
عطيه القرني
طيب أنا ارغب طلب اعادة في الخدمة العسكرية وسبب الفصل قضية جنائية تم طي قيدي من الخدمة العسكرية هل اقدر اقدم إعادة عسكرية وارجع للعسكرية افيدوني يااخواني
عطيه القرني
طيب أنا ارغب طلب اعادة في الخدمة العسكرية وسبب الفصل قضية جنائية تم طي قيدي من الخدمة العسكرية هل اقدر اقدم إعادة عسكرية وارجع للعسكرية افيدوني يااخواني
saly
انت ترضى زوجتك تكون متزوج واحد ثاني وتجلسون مع بعض معاها رجال تفكيركم اناني ومتخلف
Nassar
اللهم صلي وسلم علي سيدنا محمد واجلعنا ممن علي سنته . لاكن الركبه عوره لابد من تغطيتها اثناء الوقوف بين يدي الله

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