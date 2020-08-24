بالفيديو.. كلاشينكوف تكشف عن أحدث بندقياتها الرشاشة المعدلة

موسكو (صدى):
كشفت شركة كلاشينكوف عبر فيديو لها عن أحدث بندقياتها الرشاشة والتي تعد سلاحا معدلا عن AK-12 التي بدأت روسيا بتصنيعها بكميات كبيرة عام 2018، وذلك بشكل رسمي .
وأوضحت الشركة بأن سِلاحها الجديد اسم "АК-19"، وعرضته بشكل رسمي يوم أمس أمام زوار منتدى الجيش 2020 المقام حالياً في أرض مركز "باتريوت" الواقع بضواحي العاصمة الروسية، ويستمر حتى 29 أغسطس الحالي بحسب روسيا اليوم.
وقالت الشركة بأن البندقية تستخدم نفس الذخائر التي يستخدمها حلف الناتو في أسْلحته، كما توجد به دعامة كتف تلسكوبية يمكن التحكم بطولها وفقا لـ 4 وضعيات، فضلا على إمكانية استخدامه لكسر الزجاج أو تقطيع الأسلاك المعدنية التي تستخدم في بعض أنواع السياج.