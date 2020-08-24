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بالفيديو.. كلاشينكوف تكشف عن أحدث بندقياتها الرشاشة المعدلة

Time منذ 25 دقيقة
Views 1352
بالفيديو.. كلاشينكوف تكشف عن أحدث بندقياتها الرشاشة المعدلة

موسكو (صدى):
كشفت شركة كلاشينكوف عبر فيديو لها عن أحدث بندقياتها الرشاشة والتي تعد سلاحا معدلا عن AK-12 التي بدأت روسيا بتصنيعها بكميات كبيرة عام 2018، وذلك بشكل رسمي .

وأوضحت الشركة بأن سِلاحها الجديد اسم "АК-19"، وعرضته بشكل رسمي يوم أمس أمام زوار منتدى الجيش 2020 المقام حالياً في أرض مركز "باتريوت" الواقع بضواحي العاصمة الروسية، ويستمر حتى 29 أغسطس الحالي بحسب روسيا اليوم.

وقالت الشركة بأن البندقية تستخدم نفس الذخائر التي يستخدمها حلف الناتو في أسْلحته، كما توجد به دعامة كتف تلسكوبية يمكن التحكم بطولها وفقا لـ 4 وضعيات، فضلا على إمكانية استخدامه لكسر الزجاج أو تقطيع الأسلاك المعدنية التي تستخدم في بعض أنواع السياج.

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أحدث التعليقات

عطيه القرني
طيب أنا ارغب طلب اعادة في الخدمة العسكرية وسبب الفصل قضية جنائية تم طي قيدي من الخدمة العسكرية هل اقدر اقدم إعادة عسكرية وارجع للعسكرية افيدوني يااخواني
عطيه القرني
طيب أنا ارغب طلب اعادة في الخدمة العسكرية وسبب الفصل قضية جنائية تم طي قيدي من الخدمة العسكرية هل اقدر اقدم إعادة عسكرية وارجع للعسكرية افيدوني يااخواني
عطيه القرني
طيب أنا ارغب طلب اعادة في الخدمة العسكرية وسبب الفصل قضية جنائية تم طي قيدي من الخدمة العسكرية هل اقدر اقدم إعادة عسكرية وارجع للعسكرية افيدوني يااخواني
saly
انت ترضى زوجتك تكون متزوج واحد ثاني وتجلسون مع بعض معاها رجال تفكيركم اناني ومتخلف
Nassar
اللهم صلي وسلم علي سيدنا محمد واجلعنا ممن علي سنته . لاكن الركبه عوره لابد من تغطيتها اثناء الوقوف بين يدي الله

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