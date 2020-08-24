والدة أحد ضحايا مذبحة المسجدين توجه رسالة قاسية لقاتل نجلها

ولنجتون (صدى):
وجهت ميسون سلامة، والدة أحد ضحايا مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، رسالة قاسية للمتهم الرئيسي في الحادث برنتون تارانت.
وقالت خلال المحاكمة التى جرت اليوم للمتهم :"لا أستطيع أن أغفر لك.. لا أعتقد أن العالم سوف يغفر لك على جريمتك الفظيعة".
ولم تتمالك والدة عطا عليان الذى رحل جراء الحادث عن عمر يناهز 33 عاما نفسها عندما رأت المتهم بقتل نجلها حيث قالت له والدموع تفيض من عيونها أنها تتمنى أقصى عقوبة تطبق عليه في الدنيا والآخرة.
الجدير بالذكر أن جلسات محاكمة المتهم في مذبحة المسجدين ستستمر حتى الخميس المقبل.