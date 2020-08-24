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والدة أحد ضحايا مذبحة المسجدين توجه رسالة قاسية لقاتل نجلها

Time منذ 42 دقيقة
Views 1674
والدة أحد ضحايا مذبحة المسجدين توجه رسالة قاسية لقاتل نجلها

ولنجتون (صدى):
وجهت ميسون سلامة، والدة أحد ضحايا مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، رسالة قاسية للمتهم الرئيسي في الحادث برنتون تارانت.

وقالت خلال المحاكمة التى جرت اليوم للمتهم :"لا أستطيع أن أغفر لك.. لا أعتقد أن العالم سوف يغفر لك على جريمتك الفظيعة".

ولم تتمالك والدة عطا عليان الذى رحل جراء الحادث عن عمر يناهز 33 عاما نفسها عندما رأت المتهم بقتل نجلها حيث قالت له والدموع تفيض من عيونها أنها تتمنى أقصى عقوبة تطبق عليه في الدنيا والآخرة.

الجدير بالذكر أن جلسات محاكمة المتهم في مذبحة المسجدين ستستمر حتى الخميس المقبل.

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أحدث التعليقات

عطيه القرني
طيب أنا ارغب طلب اعادة في الخدمة العسكرية وسبب الفصل قضية جنائية تم طي قيدي من الخدمة العسكرية هل اقدر اقدم إعادة عسكرية وارجع للعسكرية افيدوني يااخواني
عطيه القرني
طيب أنا ارغب طلب اعادة في الخدمة العسكرية وسبب الفصل قضية جنائية تم طي قيدي من الخدمة العسكرية هل اقدر اقدم إعادة عسكرية وارجع للعسكرية افيدوني يااخواني
عطيه القرني
طيب أنا ارغب طلب اعادة في الخدمة العسكرية وسبب الفصل قضية جنائية تم طي قيدي من الخدمة العسكرية هل اقدر اقدم إعادة عسكرية وارجع للعسكرية افيدوني يااخواني
saly
انت ترضى زوجتك تكون متزوج واحد ثاني وتجلسون مع بعض معاها رجال تفكيركم اناني ومتخلف
Nassar
اللهم صلي وسلم علي سيدنا محمد واجلعنا ممن علي سنته . لاكن الركبه عوره لابد من تغطيتها اثناء الوقوف بين يدي الله

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