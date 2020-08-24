‏الصحة العالمية: التجارب الدولية لعلاج كورونا ببلازما الدم غير قاطعة

وكالات (صدى):
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن التجارب الدولية لعلاج فيروس كورونا المستجد COVID19 ببلازما الدم غير قاطعة؛ داعية لتقييم الآثار الجانبية لعلاج كورونا ببلازما الدم.
وصرح الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان له، أنه يأمل في القضاء على وباء فيروس كورونا في أقل من عامين، لافتًا إلى أن العالم لديه "التكنولوجيا والمعرفة" لوقف أزمة فيروس كورونا.
وقال: " نأمل أن يتم القضاء على فيروس كورونا خلال أقل من عامين أى أقل من الوقت الذى تم فيه القضاء على جائحة الأنفلونزا الإسبانية التى بدأت فى عام 1918 واستغرقت عامين حتى انتهت، إذا توحد العالم ونجح في إيجاد لقاح ".
وأكد جبريسيوس أن: "وضعنا الآن مع المزيد من الاتصال للفيروس فرصة أفضل في الانتشار، ويمكنه التحرك بسرعة، فى نفس الوقت لدينا التكنولوجيا والمعرفة لوقفه ".