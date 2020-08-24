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كورونا ساهم في تقبل المجتمع الأمريكي للمنتقبات

Time منذ ساعة
Views 1540
كورونا ساهم في تقبل المجتمع الأمريكي للمنتقبات

واشنطن (صدى):
كشف تقرير أمريكي بأن كورونا ، ساهم في تقبل المجتمع الامريكي للمسلمات المنتقبات بعد أن كان النقاب وغطاء الوجه لافتاً للنظر.

وكشفت امرأة مسلمة منتقبة إن الوضع مع جائحة كورونا اختلف كثيراً؛ حيث إنها في السابق كانت تعاني من التحديق من قبل الناس أو ترى في أعينهم نظرة كراهية تجاهها، في حين بات الوضع حالياً طبيعياً لحد كبير ومقبول بما فيها في الأسواق ومختلف المواقع العامة.

وقالت مسلمة أخرى من منطقة بالتيمور، أن النقاب كان ينفّر معظم الناس، وينظرون إليه أنه أمر غير ضروري، وبعضهم يرونه مخيفاً أو متشدداً وقمعياً، وهو ما كان يُشعرها بالعزلة وعدم الارتياح في الأماكن العامة على عكس الوضع الحالي؛ حيث باتت بعد انتشار فيروس كورونا لا تخشى الخروج بالنقاب فلم يعد لافتاً أو منفراً، على حد قولها.

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أحدث التعليقات

عطيه القرني
طيب أنا ارغب طلب اعادة في الخدمة العسكرية وسبب الفصل قضية جنائية تم طي قيدي من الخدمة العسكرية هل اقدر اقدم إعادة عسكرية وارجع للعسكرية افيدوني يااخواني
عطيه القرني
طيب أنا ارغب طلب اعادة في الخدمة العسكرية وسبب الفصل قضية جنائية تم طي قيدي من الخدمة العسكرية هل اقدر اقدم إعادة عسكرية وارجع للعسكرية افيدوني يااخواني
عطيه القرني
طيب أنا ارغب طلب اعادة في الخدمة العسكرية وسبب الفصل قضية جنائية تم طي قيدي من الخدمة العسكرية هل اقدر اقدم إعادة عسكرية وارجع للعسكرية افيدوني يااخواني
saly
انت ترضى زوجتك تكون متزوج واحد ثاني وتجلسون مع بعض معاها رجال تفكيركم اناني ومتخلف
Nassar
اللهم صلي وسلم علي سيدنا محمد واجلعنا ممن علي سنته . لاكن الركبه عوره لابد من تغطيتها اثناء الوقوف بين يدي الله

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