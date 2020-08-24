كورونا ساهم في تقبل المجتمع الأمريكي للمنتقبات

واشنطن (صدى):
كشف تقرير أمريكي بأن كورونا ، ساهم في تقبل المجتمع الامريكي للمسلمات المنتقبات بعد أن كان النقاب وغطاء الوجه لافتاً للنظر.
وكشفت امرأة مسلمة منتقبة إن الوضع مع جائحة كورونا اختلف كثيراً؛ حيث إنها في السابق كانت تعاني من التحديق من قبل الناس أو ترى في أعينهم نظرة كراهية تجاهها، في حين بات الوضع حالياً طبيعياً لحد كبير ومقبول بما فيها في الأسواق ومختلف المواقع العامة.
وقالت مسلمة أخرى من منطقة بالتيمور، أن النقاب كان ينفّر معظم الناس، وينظرون إليه أنه أمر غير ضروري، وبعضهم يرونه مخيفاً أو متشدداً وقمعياً، وهو ما كان يُشعرها بالعزلة وعدم الارتياح في الأماكن العامة على عكس الوضع الحالي؛ حيث باتت بعد انتشار فيروس كورونا لا تخشى الخروج بالنقاب فلم يعد لافتاً أو منفراً، على حد قولها.