التشكيلة المتوقعة لنادي الاتحاد أمام الفيحاء

نواف السالم (صدى):
يواجه نادي الاتحاد نظيره الفيحاء مساء اليوم الإثنين في الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل الأول المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، والفيحاء في المركز الـ 11 برصيد 29 نقطة.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ7:50 مساء، بتوقيت القاهرة، الـ8:50 بتوقيت المملكة ، وسيكون أمام العميد اختبارات صعبة في الجولات المتبقية ضد الفتح والنصر والعدالة.
وتُعد هذه المباراة هي السادسة بين الفريقين في مسابقة الدوري السعودي، حيث التقيا في 5 مباريات سابقة تفوق فيها الفيحاء بـ3 انتصارات، مقابل فوزين فقط للاتحاد.
ومن المتوقع أن تأتي تشكيلة فريق الإتحاد ، بحراسة مرمى مارسيلو غروهي، والدفاع حمدان الشمراني زياد الصحفي، أوفيني، سعود عبدالحميد وفي الوسط ليوناردو خيل ، عبدالإله المالكي، أنيس البدري، رومارينيو، عبدالعزيز البيشي والهجوم فهد المولد.