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التشكيلة المتوقعة لنادي الاتحاد أمام الفيحاء

Time منذ 50 دقيقة
Views 1650
التشكيلة المتوقعة لنادي الاتحاد أمام الفيحاء

نواف السالم (صدى):
يواجه نادي الاتحاد نظيره الفيحاء مساء اليوم الإثنين في الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل الأول المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، والفيحاء في المركز الـ 11 برصيد 29 نقطة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ7:50 مساء، بتوقيت القاهرة، الـ8:50 بتوقيت المملكة ، وسيكون أمام العميد اختبارات صعبة في الجولات المتبقية ضد الفتح والنصر والعدالة.

وتُعد هذه المباراة هي السادسة بين الفريقين في مسابقة الدوري السعودي، حيث التقيا في 5 مباريات سابقة تفوق فيها الفيحاء بـ3 انتصارات، مقابل فوزين فقط للاتحاد.

ومن المتوقع أن تأتي تشكيلة فريق الإتحاد ، بحراسة مرمى مارسيلو غروهي، والدفاع حمدان الشمراني زياد الصحفي، أوفيني، سعود عبدالحميد وفي الوسط ليوناردو خيل ، عبدالإله المالكي، أنيس البدري، رومارينيو، عبدالعزيز البيشي والهجوم فهد المولد.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
نجاة محمد
الحمد لله انكم قبضتم عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
سلطان
كثر الله من امثالك ورزقك العلم النافع ونسأل الله لنا ولك حسن العمل

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