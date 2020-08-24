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الإجراء النظامي المتبع عند قيادة سيارة الوالد

Time منذ ساعة
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الإجراء النظامي المتبع عند قيادة سيارة الوالد

الرياض (صدى):
كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، عن الإجراء النظامي المطلوب من قائد المركبة في حالة قيادته لسيارة والده لتجنب المخالفات.

وأوضح "المرور" إنه في حال كانت السيارة باسم الوالد، فعليه إجراء تفويض للابن لحمايته من تسجيل المخالفات، وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالسيارة.

وتنص المادة 17 من لائحة المرور، على أنه لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها؛ إلا بموجب تفويض، وفقًا للإجراءات التي تحدِّدها اللائحة، ولمالك المركبة تفويض الغير بقيادتها بشرط أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول ومؤمّن عليها، وخلو سجل المفوض والمركبة من أي قيود تمنع إجراءات التفويض.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
نجاة محمد
الحمد لله انكم قبضتم عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
سلطان
كثر الله من امثالك ورزقك العلم النافع ونسأل الله لنا ولك حسن العمل

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