التجمع الصحى الأول بالمنطقة الشرقية يطرح وظائف إدارية وصحية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرح التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى ، وفق المسميات التالية" مستشار التدقيق الداخلي ويكون حاصل على درجة البكالوريوس فيما أعلى وخبرة 10 سنوات، مستشار تدقيق نظم المعلومات ويشترط حصوله على درجة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه في التخصص وخبرة لا تقل عن 8 سنوات.
وتابع التجمع الصحي الوظائف المطلوبة " أخصائي إدارة مخاطر ويكون حاصل بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه إدارة مستشفيات، إدارة جودة وخبرة خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة المخاطر لحملة البكالوريوس، مستشار إدارة المخاطرحاصل على درجة البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن سنوات".
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