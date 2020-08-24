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بالفيديو.. شاب بالدمام يبتكر خدمة جديدة لإصلاح السيارات

Time منذ ساعة
Views 2098
بالفيديو.. شاب بالدمام يبتكر خدمة جديدة لإصلاح السيارات

الدمام (صدى):
وثق مقطع فيديو الشاب أحمد الناصر من الدمام وهو يبتكر خدمة جديدة لإصلاح السيارات بمبالغ بسيطة، حيث يقوم الشاب بأخذ السيارة ويصلحها ثم يعيدها مرة أخرى إلى صاحبها.

وقال أحمد بأنه بدأ هذة الفكرة منذ 4 سنوات وكل من تعامل معه راض تماما عن الخدمة ، مردفا بأنه قبل أن يبدأ في تقديم الخدمة يخبر صاحب السيارة بكافة التكاليف، بحيث لا يقوم بالتنفيذ إلا بعد موافقة صاحب السيارة ، وبعد الإنتهاء من التصليح يحصل صاحبها على ضمان للسيارة لثقته بتأدية عمله.

وتابع أحمد بأن السيارة قد تبقى لديه يوم أو يومان أو أسبوع حتى يجربها بنفسه ويتأكد من سلامتها .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
نجاة محمد
الحمد لله انكم قبضتم عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
سلطان
كثر الله من امثالك ورزقك العلم النافع ونسأل الله لنا ولك حسن العمل

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