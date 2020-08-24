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اعتماد طرح أول منتج تأميني لتغطية أخطار طائرات «الدرونز»

Time منذ ساعة
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اعتماد طرح أول منتج تأميني لتغطية أخطار طائرات «الدرونز»

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الاثنين، موافقتها واعتماد طرح أول منتج تأميني لتغطية أخطار الطائرات بدون طيار "الدرونز" في سوق التأمين.

وقالت المؤسسة، أن هذا المنتج يغطي طائرات الدرونز المرخصة من الجهات الرسمية للاستخدام في عمليات المسح الجوي وأنظمة المعلومات الجغرافية للأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية المتصلة بها، أو المستخدمة في عمليات فحص أبراج الاتصالات وخطوط الطاقة والمنشآت الصناعية والطاقة المتجددة لأغراض الاختبارات والتحاليل التقنية، أو المستخدمة لأغراض التصوير الجوي في الأماكن المصرح بها لذلك.

وتأتي هذ الخطوة، استمراراً لعمل مؤسسة النقد على تطوير قطاع التأمين من خلال تنوع المنتجات التأمينية وتوفيرها حسب احتياجات السوق وعملاء شركات التأمين، ولمواكبة التطورات في جميع المجالات بما يدعم استقرار التعاملات، وحفظ الحقوق المدنية، وتنوع أدوات إدارة المخاطر، كما يأتي ذلك تماشياً مع "رؤية المملكة 2030".

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أحدث التعليقات

عطيه القرني
طيب أنا ارغب طلب اعادة في الخدمة العسكرية وسبب الفصل قضية جنائية تم طي قيدي من الخدمة العسكرية هل اقدر اقدم إعادة عسكرية وارجع للعسكرية افيدوني يااخواني
عطيه القرني
طيب أنا ارغب طلب اعادة في الخدمة العسكرية وسبب الفصل قضية جنائية تم طي قيدي من الخدمة العسكرية هل اقدر اقدم إعادة عسكرية وارجع للعسكرية افيدوني يااخواني
عطيه القرني
طيب أنا ارغب طلب اعادة في الخدمة العسكرية وسبب الفصل قضية جنائية تم طي قيدي من الخدمة العسكرية هل اقدر اقدم إعادة عسكرية وارجع للعسكرية افيدوني يااخواني
saly
انت ترضى زوجتك تكون متزوج واحد ثاني وتجلسون مع بعض معاها رجال تفكيركم اناني ومتخلف
Nassar
اللهم صلي وسلم علي سيدنا محمد واجلعنا ممن علي سنته . لاكن الركبه عوره لابد من تغطيتها اثناء الوقوف بين يدي الله

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