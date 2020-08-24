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السماح بدخول المواطنين وأفراد أسرهم والعمالة المنزلية المرافقة لهم عبر المنافذ البرية

Time منذ ساعة
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السماح بدخول المواطنين وأفراد أسرهم والعمالة المنزلية المرافقة لهم عبر المنافذ البرية

الرياض (صدى):
أتاحت المديرية العامة للجوازات السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين (أزواجهن، وزوجاتهم، وأبنائهم، وبناتهم) والعمالة المنزلية المقيمة في المملكة المرافقة لهم، الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة.

وأوضحت الجوازات، أن هذا يأتي إنفاذاً للتوجيهات الكريمة القاضية بذلك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.

وبينت المديرية العامة للجوازات، أنه يتعين على المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت صلة القرابة للمرافقين معهم (من غير السعوديين) للحصول على الموافقة المسبقة قبل وصولهم للمنفذ، من خلال الدخول على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية ثم خدماتي - الخدمات العامة - الرسائل و الطلبات - الجوازات ـ طلب قدوم المرافقين - اختيار أحد منافذ القدوم ( الخفجي، أو الرقعي ، أو البطحاء ، أو جسر الملك فهد)، وذلك في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أنه ستتم إضافة بقية المنافذ البرية في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

وأكدت الجوازات، ضرورة إحضار شهادة فحص (PCR - لغير السعوديين ) بنتيجة سلبية من فايروس كورونا (كوفيد 19 ) ولا يكون قد مضى عليها أكثر من (48) ساعة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
نجاة محمد
الحمد لله انكم قبضتم عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
سلطان
كثر الله من امثالك ورزقك العلم النافع ونسأل الله لنا ولك حسن العمل

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