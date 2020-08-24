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مواطنات يتوجن بالمراكز الأولى في أول بطولة للدراجات الهوائية بمشاركة النساء بأبها

Time منذ ساعة
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مواطنات يتوجن بالمراكز الأولى في أول بطولة للدراجات الهوائية بمشاركة النساء بأبها

ماجد محمد (صدى):
أقيمت في مدينة أبها بمنطقة عسير، بطولة المملكة للدراجات الهوائية للإناث، حيث توجت أحلام ناصر الزيد بطلة لأول بطولة من هذا النوع تشارك فيها المرأة بشكل رسمي، تحت إشراف الإتحاد السعودي للدراجات الهوائية.

وتوجت الزيد بالبطولة بعد أن قطعت مسافة السباق في 22:18 دقيقة، في بطولة تُعد الأولى لسباق الفردي ضد الساعة، الذي تشارك فيه السيدات في السعودية.

ونالت المركز الثاني المتسابقة العنود خميس الماجد بزمن قدره 25:39:00 دقيقة، وجاءت آلاء سالم الزهراني ثالثة بزمن وقدره 26:57:00 دقيقة، وفِي المركز الرابع حلت نورة آل الشيخ بزمن وقدره 27:04:00 دقيقة، فيما شاركت عواطف القنبيط كأكبر مشاركة في البطولة، وحلت بتول أحمد كأصغر مشاركة، إذ عبرتا عن اعتزازهما بالمشاركة الأولى في البطولة بعد مشاركة فريق Cycling time 2030 النسائي صباح أمس في بطولة بطل المملكة للإناث.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
نجاة محمد
الحمد لله انكم قبضتم عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
سلطان
كثر الله من امثالك ورزقك العلم النافع ونسأل الله لنا ولك حسن العمل

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