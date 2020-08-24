الأمير منصور بن مشعل يؤكد استمرار دعمه للأهلي

ماجد محمد (صدى):
أكد الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام السابق على كرة القدم بـ فريق الأهلي، اليوم الاثنين، على استمراره في دعم ناديه، بعد تخليه عن منصبه لأسباب صحية.
وأوضح الأمير منصور بن مشعل: " أنا مُستمر مع النادي الأهلي بعيدًا عن المنصب، والابتعاد المؤقت بسبب الوضع الصحي"؛ مضيفًا: " ابتعادي عن منصب المشرف فقط، وأنا مستمر كداعم للنادي، ولن نترك الأهلي في منتصف الطريق".
وتابع: " نتمنى الأفضل لمجلس الإدارة بقيادة عبد الإله مؤمنة، وللفريق في مبارياته المتبقية في جميع الاستحقاقات بالموسم الجاري"، وذلك بعدما اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه، كمشرف عام على كرة القدم في الأهلي، الأسبوع الماضي، نظرًا لظروفه الصحية.