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الأمير منصور بن مشعل يؤكد استمرار دعمه للأهلي

Time منذ ساعة
Views 1631
الأمير منصور بن مشعل يؤكد استمرار دعمه للأهلي

ماجد محمد (صدى):
أكد الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام السابق على كرة القدم بـ فريق الأهلي، اليوم الاثنين، على استمراره في دعم ناديه، بعد تخليه عن منصبه لأسباب صحية.

وأوضح الأمير منصور بن مشعل: " أنا مُستمر مع النادي الأهلي بعيدًا عن المنصب، والابتعاد المؤقت بسبب الوضع الصحي"؛ مضيفًا: " ابتعادي عن منصب المشرف فقط، وأنا مستمر كداعم للنادي، ولن نترك الأهلي في منتصف الطريق".

وتابع: " نتمنى الأفضل لمجلس الإدارة بقيادة عبد الإله مؤمنة، وللفريق في مبارياته المتبقية في جميع الاستحقاقات بالموسم الجاري"، وذلك بعدما اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه، كمشرف عام على كرة القدم في الأهلي، الأسبوع الماضي، نظرًا لظروفه الصحية.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
نجاة محمد
الحمد لله انكم قبضتم عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
سلطان
كثر الله من امثالك ورزقك العلم النافع ونسأل الله لنا ولك حسن العمل

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