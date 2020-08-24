الأعداد السابقة للصحيفة

«تقويم التعليم»: 27% من المعلمين والمعلمات في المملكة نادمين على اختيار المهنة

Time منذ ساعة
Views 1719
Comment 1
«تقويم التعليم»: 27% من المعلمين والمعلمات في المملكة نادمين على اختيار المهنة

الرياض (صدى):
كشف تقرير أصدرته هيئة تقويم التعليم والتدريب حول مشاركة المملكة الأولى في المسح الدولي للتعليم والتعلم أن 27% من المعلمين والمعلمات في المملكة نادمون على اختيار التعليم كمهنة مقارنة بغيرهم من الدول الاخرى المشاركة في المسح.

وسجلت النتائج ارتفاعاً في معدل التأثيرات السلبية لمهنة التعليم حيث قال 26 ٪ من المعلمين و38 ٪ من المعلمات في المملكة إن مهنة التعليم توثر سلباً في صحتهم البدنية مقابل 18 ٪ من المعلمين و21٪ من المعلمات.

و أوضح التقرير بان 84 % من المعلمين في المملكة يرون أن العائق الرئيس للتطوير المنهي هو قلة المحفزات على المشاركة مقابل 48 ٪ من المعلمين في الدول المشاركة في المسح "تالس".

ورأى 71 % من المعلمين أن نقص دعم الجهة الموظفة كان عائق مقارنة مع ما نسبته 32 ٪ في تالس، وأشار إلى أن نحو 67٪ أن تعارض جدول أعمالهم مع أوقات الدورات التدريبية كان عائق مقارنة مع 52 ٪ من المعلمين في دول تالس.

ولفت التقرير إلى مؤشرات مضطربة حول جاذبية مهنة التدريس، حيث تساءل أكثر من نصف المعلمين والمعلمات في المملكة ما إذا كان من الأفضل لهم لوعملوا في مجال آخر غير التعليم مقابل 36 ٪ من المعلمين و34 ٪ من المعلمات في دول تالس، في حين أبدى 27 ٪ من المعلمين و24 ٪ من المعلمات ندمهم على اختيار مهنة التدريس، وتعد النسب مرتفعة نسبياً مقارنة ب 11 ٪ من المعلمين و9 ٪ من المعلمات في الدول المشاركة في تالس.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد
مبروك ونفعك الله بحفظه ونفع بك الأمة الإسلامية...
ابو محمد
كله خرابيط ...المعلمين والمعلمات ما ذهبوا لهذه المهنة إلا أنهم على دراية بسلم رواتبهم وأنهم أحسن من غيرهم من موظفي الدولة الذي ينتظر الترقية لسنوات طويلة...
أبو محمد
والله تشبه لاعب هلالي ؟؟
ا
ياعساهم يحنطونك عبره لغيرك
خبير زمانه
جزاءك الله خير .. عدو الخونه كلامك صح للاسف صور غير اخلاقيه تظهر بالصفحه مسيئه للاخلاق والاداب واثمها على من سمح وشجع ظهورها ونشرها اتقو الله

أخر الأخبار

الأمير منصور بن مشعل يؤكد استمرار دعمه للأهلي
الأمير منصور بن مشعل يؤكد استمرار دعمه للأهلي
Time منذ 50 ثانية Views 1019
عملية ناجحة لإزالة تسوس بعظمة الأذن لمريض بحفر الباطن
عملية ناجحة لإزالة تسوس بعظمة الأذن لمريض بحفر الباطن
Time منذ 6 دقائق Views 1014
شمس الكويتية ترد بشراسة على 3 أشخاص طلبوا الزواج منها
شمس الكويتية ترد بشراسة على 3 أشخاص طلبوا الزواج منها
Time منذ 9 دقائق Views 1199
شاهد.. فنان من جازان يغني بصوت يشبه محمد عبده
شاهد.. فنان من جازان يغني بصوت يشبه محمد عبده
Time منذ 31 دقيقة Views 1163
بالفيديو.. كيفية التعلم «عن بعد» في مناطق لا تتمتع باتصال إنترنت جيد
بالفيديو.. كيفية التعلم «عن بعد» في مناطق لا تتمتع باتصال إنترنت جيد
Time منذ 36 دقيقة Views 1368
اعترافات صادمة للمتهم باغتصاب «فتاة التيك توك»: أمي محفظة قرآن
اعترافات صادمة للمتهم باغتصاب «فتاة التيك توك»: أمي محفظة قرآن
Time منذ 43 دقيقة Views 396
حيل جديدة للتغلب على النقاط العمياء أثناء قيادة السيارة
حيل جديدة للتغلب على النقاط العمياء أثناء قيادة السيارة
Time منذ 49 دقيقة Views 1251
«الصحة» تكشف مفاهيم خاطئة حول النشاط البدني
«الصحة» تكشف مفاهيم خاطئة حول النشاط البدني
Time منذ 57 دقيقة Views 1271
كورنيش الطيور المهاجرة من أهم الوجهات السياحية بالمملكة
كورنيش الطيور المهاجرة من أهم الوجهات السياحية بالمملكة
Time منذ ساعة Views 644
شاب يغتصب شقيقته ويذبحها بوحشية
شاب يغتصب شقيقته ويذبحها بوحشية
Time منذ ساعة Views 494