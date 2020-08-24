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كورنيش الطيور المهاجرة من أهم الوجهات السياحية بالمملكة
منذ ساعة
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أحدث التعليقات
ابو محمد
مبروك ونفعك الله بحفظه ونفع بك الأمة الإسلامية...
ابو محمد
كله خرابيط ...المعلمين والمعلمات ما ذهبوا لهذه المهنة إلا أنهم على دراية بسلم رواتبهم وأنهم أحسن من غيرهم من موظفي الدولة الذي ينتظر الترقية لسنوات طويلة...
أبو محمد
والله تشبه لاعب هلالي ؟؟
ا
ياعساهم يحنطونك عبره لغيرك
خبير زمانه
جزاءك الله خير .. عدو الخونه كلامك صح للاسف صور غير اخلاقيه تظهر بالصفحه مسيئه للاخلاق والاداب واثمها على من سمح وشجع ظهورها ونشرها اتقو الله
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