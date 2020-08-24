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فحص الفيروس يدخل لقائمة متطلبات إتمام الزواج

Time منذ ساعة
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فحص الفيروس يدخل لقائمة متطلبات إتمام الزواج

علي القحطاني (صدى):
دخل فحص الفيروس المستجد بقائمة المطلوبات في إتمام مراسم الزواج، حيث اشترطت عروس على عريسها اجتياز الفحص قبل إتمام الزواج؛ فيما اعتبر البعض أنه أمراً طبيعياً ومطلوباً لضمان سلامة الأسرة وأطفالها، ولكن انتقده البعض الآخر.

وقالت عروس أصرت على إجراء الفحص: " طلبت من أهلي إبلاغه بذلك بسبب المخاوف والقلق الذي ساورني من هذا المرض الفتاك، (الملكة) كانت بعد يومين ومدة احتضان الفايروس 14 يوما، خشيت أن يكون مصابا وينقل لي المرض"، بحسب صحيفة "عكاظ".

ومن جانبهم، انتقد أخصائيون نفسيون مثل هذه الشروط حيث اعتبرونها تفنناً في الطلبات بغرض الظهور والشهرة، خصوصاً أنه ليس من ضمان ألا يصاب أحدهما بالعدوى من معازيم ليلة الفرح بعد اجتياز الاختبار، بينما أكدوا أن ما أحدثته الجائحة من متغيرات كبيرة وخطيرة فقد غيّرت معايير الحياة ومفاهيمها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
مبروك ونفعك الله بحفظه ونفع بك الأمة الإسلامية...
ابو محمد
كله خرابيط ...المعلمين والمعلمات ما ذهبوا لهذه المهنة إلا أنهم على دراية بسلم رواتبهم وأنهم أحسن من غيرهم من موظفي الدولة الذي ينتظر الترقية لسنوات طويلة...
أبو محمد
والله تشبه لاعب هلالي ؟؟
ا
ياعساهم يحنطونك عبره لغيرك
خبير زمانه
جزاءك الله خير .. عدو الخونه كلامك صح للاسف صور غير اخلاقيه تظهر بالصفحه مسيئه للاخلاق والاداب واثمها على من سمح وشجع ظهورها ونشرها اتقو الله

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