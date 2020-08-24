الاتحاد يضع خطة التعاقدات لتدعيم صفوف الفريق

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن نادي الاتحاد يبدأ من الأسبوع المقبل في وضع خطة التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق؛ استعدادًا للموسم القادم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدرب نادي الاتحاد، قد استقر على أول الراحلين من اللاعبين الأجانب عن صفوف العميد وذلك لتنفيذ خطة تصحيح المسار، بسبب النتائج السلبية التي حققها العميد مؤخرًا، وهو اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، لأن إصاباته كثيرة، ولم يقدم المنتظر منه بعد مع النادي.