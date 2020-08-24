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الاتحاد يضع خطة التعاقدات لتدعيم صفوف الفريق

Time منذ 3 دقائق
Views 1151
الاتحاد يضع خطة التعاقدات لتدعيم صفوف الفريق

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن نادي الاتحاد يبدأ من الأسبوع المقبل في وضع خطة التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق؛ استعدادًا للموسم القادم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدرب نادي الاتحاد، قد استقر على أول الراحلين من اللاعبين الأجانب عن صفوف العميد وذلك لتنفيذ خطة تصحيح المسار، بسبب النتائج السلبية التي حققها العميد مؤخرًا، وهو اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، لأن إصاباته كثيرة، ولم يقدم المنتظر منه بعد مع النادي.

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أحدث التعليقات

رائد
أنا لمن اراجع المستشفى و أتكلم مع ممرضة منقبة أعرف من عيونها إذا هي مبسوطة أو معصبة و هذا يوضح بأنه مافي حاجز بيننا لأنني فاهم مشاعرها تقريباً ... لكن لو افترضت بأن الممرضة كاشفة الوجة فأكيد يكون تركيزي على الشفة و الشعر و الخدود .. آسف على التوضيح
وليد شرف
والله الاسلام دين الحق والصدق ولكن المسلمين شوهوا صورة الاسلام بتصرفاتهم البعيده كل البعد عن جوهر الدين
نجاة محمد
متابعة قليلة ادب
حمود ابوعبدالله
الله يشفيه ويحفظه من كل شر يارب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الأجانب مالهم حل خاصة اليمنيين غزو كل شي واحتلو كل شي

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