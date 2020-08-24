توخيل: ميسي مرحب به في نادي باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
كشف توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن إمكانية ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة إلى فريقه، وذلك بعد تصريحات اللاعب برغبته في ترك ناديه .
وأوضحت تقارير بأن ميسي يرغب في الرحيل عن برشلونة بعد الهزيمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة ”8-2“ من بايرن ميونخ، والذي توج باللقب، مساء الأحد، بهدف نظيف في شباك باريس سان جيرمان بحسب”بي بي سي".
وقال توخيل بان ميسي مرحب به بالطبع ، من المدرب الذي يقول لا لميسي. ولكن أعتقد أن ميسي سينهي مسيرته في برشلونة، إنه سيد البارسا“ .