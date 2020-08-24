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"الكهرباء" توضح حالات يحظر فيها فصل الخدمة عن المستفيد لعدم السداد

Time منذ 16 دقيقة
Views 1399
"الكهرباء" توضح حالات يحظر فيها فصل الخدمة عن المستفيد لعدم السداد

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حالات يحظر فيها فصل الخدمة عن المستفيد لعدم السداد، وتوفير الخدمة بموثوقية عالية، وبصفة مستمرة.

وقالت إن هذه الحالات أولها، خلال شهر رمضان المبارك، وأوقات اختبارات التعليم العام، وبعد الساعة الثانية عشرة ظهراً، وخارج أوقات العمل الرسمي لمقدمي الخدمة.

كما يحظر فصل الخدمة في حالة وجود شخص تستدعي حالته الصحية "بناءً على التقارير الطبية" عدم انقطاع الخدمة، أو وجود شكوى قائمة ذات علاقة بالفاتورة .

وأكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على عدم فصل الخدمة عن المستهلك إلا في حالات محددة، كتأخره في تسديد المستحقات المترتبة على استهلاكه بعد انقضاء مدة الإنذار حسب المدة التي اعتمدتها الهيئة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، أو في حالة حصوله على الكهرباء أو زود بها شخصاً آخر دون إذن من مقدم الخدمة، أو إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها.

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أحدث التعليقات

رائد
أنا لمن اراجع المستشفى و أتكلم مع ممرضة منقبة أعرف من عيونها إذا هي مبسوطة أو معصبة و هذا يوضح بأنه مافي حاجز بيننا لأنني فاهم مشاعرها تقريباً ... لكن لو افترضت بأن الممرضة كاشفة الوجة فأكيد يكون تركيزي على الشفة و الشعر و الخدود .. آسف على التوضيح
وليد شرف
والله الاسلام دين الحق والصدق ولكن المسلمين شوهوا صورة الاسلام بتصرفاتهم البعيده كل البعد عن جوهر الدين
نجاة محمد
متابعة قليلة ادب
حمود ابوعبدالله
الله يشفيه ويحفظه من كل شر يارب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الأجانب مالهم حل خاصة اليمنيين غزو كل شي واحتلو كل شي

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