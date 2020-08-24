وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة مطارات الرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة مطارات الرياض من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، اليوم الاثنين، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة في الرياض، بالمسميات التالية (مهندس كهربائي، ومسؤول العقود) عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.
الوظائف:
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
1- مهندس كهربائي (للرجال فقط): درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الهندسة الكهربائية)، والوصف التدريبي (دراسة المعدات والنظم الكهربائية وتصميمها، وتقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة)؛ بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .
2- مسؤول العقود (للجنسين): درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (القانون)؛ فيما الوصف التدريبي (تنفيذ الأنشطة التعاقدية للمنشأة، وتنفيذ العقود مع العملاء والموردين والمقاولين، ومراجعة عروض الأسعار التي يقدمها الموردون بما يتفق مع المعايير التنظيمية)؛ بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .
واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، وأن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.