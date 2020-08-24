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وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة مطارات الرياض

Time منذ 32 دقيقة
Views 1403
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة مطارات الرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة مطارات الرياض من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، اليوم الاثنين، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة في الرياض، بالمسميات التالية (مهندس كهربائي، ومسؤول العقود) عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

الوظائف:

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- مهندس كهربائي (للرجال فقط): درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الهندسة الكهربائية)، والوصف التدريبي (دراسة المعدات والنظم الكهربائية وتصميمها، وتقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة)؛ بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .

2- مسؤول العقود (للجنسين): درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (القانون)؛ فيما الوصف التدريبي (تنفيذ الأنشطة التعاقدية للمنشأة، وتنفيذ العقود مع العملاء والموردين والمقاولين، ومراجعة عروض الأسعار التي يقدمها الموردون بما يتفق مع المعايير التنظيمية)؛ بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، وأن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

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أحدث التعليقات

رائد
أنا لمن اراجع المستشفى و أتكلم مع ممرضة منقبة أعرف من عيونها إذا هي مبسوطة أو معصبة و هذا يوضح بأنه مافي حاجز بيننا لأنني فاهم مشاعرها تقريباً ... لكن لو افترضت بأن الممرضة كاشفة الوجة فأكيد يكون تركيزي على الشفة و الشعر و الخدود .. آسف على التوضيح
وليد شرف
والله الاسلام دين الحق والصدق ولكن المسلمين شوهوا صورة الاسلام بتصرفاتهم البعيده كل البعد عن جوهر الدين
نجاة محمد
متابعة قليلة ادب
حمود ابوعبدالله
الله يشفيه ويحفظه من كل شر يارب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الأجانب مالهم حل خاصة اليمنيين غزو كل شي واحتلو كل شي

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