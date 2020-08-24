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الأمن السيبراني: 4 مراحل يقوم بها المهاجم للإختلاس باسم التعليم عن بعد

Time منذ 46 دقيقة
Views 1454
الأمن السيبراني: 4 مراحل يقوم بها المهاجم للإختلاس باسم التعليم عن بعد

الرياض (صدى):
كشف الامن السيبراني بأن هناك 4 خطوات للاختلاس بإسم التعليم عن بعد، يجب الإنتباه إليها محذرا أولياء الأمور من الوقوع ضحية لذلك .

وأوضح الأمن بأن الإختلاس يتم عبر 4 مراحل ، أولها يتصل المهاجم بالام هاتفيا منتحلا صفة مسؤول عن نظام التعليم عن بعد، والمرحلة الثانية يطلب من الام معلومات البطاقة البنكية بهدف تقعيل حسابات الابناء في النظام .

وتابع الأمن بأن المرحلة الثالثة تتمثل في إرسال رسالة نصية برقم تحقق لجهاز الام ، ثم في النهاية يطلب المهاجم الرسالة وبعد حصوله عليها يتم الخصم بشكل مباشر من الحساب البنكي .

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أحدث التعليقات

رائد
أنا لمن اراجع المستشفى و أتكلم مع ممرضة منقبة أعرف من عيونها إذا هي مبسوطة أو معصبة و هذا يوضح بأنه مافي حاجز بيننا لأنني فاهم مشاعرها تقريباً ... لكن لو افترضت بأن الممرضة كاشفة الوجة فأكيد يكون تركيزي على الشفة و الشعر و الخدود .. آسف على التوضيح
وليد شرف
والله الاسلام دين الحق والصدق ولكن المسلمين شوهوا صورة الاسلام بتصرفاتهم البعيده كل البعد عن جوهر الدين
نجاة محمد
متابعة قليلة ادب
حمود ابوعبدالله
الله يشفيه ويحفظه من كل شر يارب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الأجانب مالهم حل خاصة اليمنيين غزو كل شي واحتلو كل شي

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