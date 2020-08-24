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البرهان: هدفنا تحقيق مطالب الثورة وتعاهدنا أن نحمي شعبنا

Time منذ 51 دقيقة
Views 1337
البرهان: هدفنا تحقيق مطالب الثورة وتعاهدنا أن نحمي شعبنا

الخرطوم (صدى):
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إن الجيش لن يسمح بزرع الفتنة بين أفراده، مشددًا على أن القوات المسلحة السودانية مستمرة في مهمتها الرئيسية ألا وهي حماية مقدرات الثورة والشعب.

وأوضح عبد الفتاح البرهان، خلال مؤتمر صحفي: "هدفنا تحقيق مطالب الثورة وتعاهدنا أن نحمي شعبنا، والجميع سواسية أمام القانون فنحن نسعى لتحقيق العدالة والسلام"، لافتًا إلى أن السودان مستهدفًا في وحدته وفي حدوده وتماسك قواته.

وأضاف: "كل محاولات التفريق بين صفوف القوات المسلحة ستفشل، وكلنا قد تابعنا الحملات التي تتحدث عن تفكيك القوات النظامية والجيش السوداني، لكننا نؤكد أن هذا الأمر لن يحدث".

وتابع: "نسعى لتحقيق السلام في جميع أنحاء السلام، ومحاولات تفكيك الجيش تقوض السلام في البلاد وتضر بالوحدة"؛ مستطردًا: "شركات القوات المسلحة لم تحتكر صناعة بعينها في البلاد، ويوجد سوء تخطيط وإدارة واضح لموارد السودان، والفاشلون يريدون أن يعلقوا إخفاقاتهم على مؤسسات الجيش".

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أحدث التعليقات

رائد
أنا لمن اراجع المستشفى و أتكلم مع ممرضة منقبة أعرف من عيونها إذا هي مبسوطة أو معصبة و هذا يوضح بأنه مافي حاجز بيننا لأنني فاهم مشاعرها تقريباً ... لكن لو افترضت بأن الممرضة كاشفة الوجة فأكيد يكون تركيزي على الشفة و الشعر و الخدود .. آسف على التوضيح
وليد شرف
والله الاسلام دين الحق والصدق ولكن المسلمين شوهوا صورة الاسلام بتصرفاتهم البعيده كل البعد عن جوهر الدين
نجاة محمد
متابعة قليلة ادب
حمود ابوعبدالله
الله يشفيه ويحفظه من كل شر يارب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الأجانب مالهم حل خاصة اليمنيين غزو كل شي واحتلو كل شي

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