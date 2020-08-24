أنور قرقاش:‏ معاهدة السلام مع إسرائيل تأتي ضمن القرارات الاستراتيجية للإمارات

أبوظبي (صدى):
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، أن معاهدة السلام مع إسرائيل يجب النظر إليها في سياق القرارات الاستراتيجية للإمارات.
وأوضح أنور قرقاش، أن زيارة البابا في ربيع 2019 أطاحت حاجزاً نفسياً في المنطقة، لافتًا إلى أن: " قرارات رائدة كتبني الطاقة النووية واستكشاف المريخ كلها توجهات لوطن يدرك وقع القرارات الاستراتيجية التحولية والفرص التي تخلقها " .
وأكد محللون سياسيون، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، تقدم بعداً جيوسياسياً جديداً في منطقة الشرق الأوسط، وتحولاً في معادلات السياسات الإقليمية وتوازنات المنطقة، فالدينامية الجديدة القائمة على اختراق أزمة مستعصية منذ عقود تفتح الباب أمام حلول جديدة ورؤى مغايرة أكثر حيوية وواقعية، وذات عائد إيجابي على شعوب المنطقة.