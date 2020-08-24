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أنور قرقاش:‏ معاهدة السلام مع إسرائيل تأتي ضمن القرارات الاستراتيجية للإمارات

Time منذ ساعة
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أنور قرقاش:‏ معاهدة السلام مع إسرائيل تأتي ضمن القرارات الاستراتيجية للإمارات

أبوظبي (صدى):
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، أن ‏معاهدة السلام مع إسرائيل يجب النظر إليها في سياق القرارات الاستراتيجية للإمارات.

وأوضح أنور قرقاش، أن زيارة البابا في ربيع 2019 أطاحت حاجزاً نفسياً في المنطقة، لافتًا إلى أن: " قرارات رائدة كتبني الطاقة النووية واستكشاف المريخ كلها توجهات لوطن يدرك وقع القرارات الاستراتيجية التحولية والفرص التي تخلقها " .

وأكد محللون سياسيون، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، تقدم بعداً جيوسياسياً جديداً في منطقة الشرق الأوسط، وتحولاً في معادلات السياسات الإقليمية وتوازنات المنطقة، فالدينامية الجديدة القائمة على اختراق أزمة مستعصية منذ عقود تفتح الباب أمام حلول جديدة ورؤى مغايرة أكثر حيوية وواقعية، وذات عائد إيجابي على شعوب المنطقة.

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أحدث التعليقات

رائد
أنا لمن اراجع المستشفى و أتكلم مع ممرضة منقبة أعرف من عيونها إذا هي مبسوطة أو معصبة و هذا يوضح بأنه مافي حاجز بيننا لأنني فاهم مشاعرها تقريباً ... لكن لو افترضت بأن الممرضة كاشفة الوجة فأكيد يكون تركيزي على الشفة و الشعر و الخدود .. آسف على التوضيح
وليد شرف
والله الاسلام دين الحق والصدق ولكن المسلمين شوهوا صورة الاسلام بتصرفاتهم البعيده كل البعد عن جوهر الدين
نجاة محمد
متابعة قليلة ادب
حمود ابوعبدالله
الله يشفيه ويحفظه من كل شر يارب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الأجانب مالهم حل خاصة اليمنيين غزو كل شي واحتلو كل شي

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