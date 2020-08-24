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قطر تؤسس معسكرا بتعز اليمنية يقتل الأطفال والنساء

Time منذ ساعة
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قطر تؤسس معسكرا بتعز اليمنية يقتل الأطفال والنساء

ماجد القزيز (صدى):
كشف مصدر من محافظة تعز بأن الحشد الشعبي الإرهابي القطري والجناح العسكري لجماعة الإخوان المتمثل بمحور تعز، أقام معسكرا يستخدم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لقتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل ويدمرون منازلهم بالحجرية من أجل تنفيذ المخطط التركي القطري باليمن.

وأوضح المصدر بأن المدفعية القطرية تطلق قذائفها من معسكر حمد في يفرس عشوائياً لتطال منازل المواطنين في مدينة النشمة والقرى المجاورة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من الأطفال والنساء وتدمير المنازل ، متابعا بأن هذا المعسكر أنشئ بدعم وتمويل قطري وقام بتأسيسه محمود المخلافي، الذي ظل خلال فترات ماضية يقدم نفسه بأنه قائد للمقاومة الشعبية في تعز وتحول بعد زياراته السرية لقطر وتركيا إلى زعيم حرب، وأعلن عن تدشين المعسكر خارج إطار الدولة والمقاومة الشعبية في منطقة يفرس بمديرية جبل حبشي بحسب "الوطن".

وبين المصدر أن قطر ومن خلال عناصرها الإرهابية تقوم بدعم وإنشاء وتأسيس معسكرات غير نظامية وميليشيات ممنهجة في ظاهرها صفة المقاومة وباطنها تدمير وتفكيك كل المكونات وخلق صراعات داخلية تعصف بكل مبادئ وإجراءات السلام والاستقرار في اليمن.

وأردف المصدر بأن العبث القطري في اليمن لا يختلف عن دورها وعبثها وتدخلاتها في ليبيا من عام 2011، حيث كانت تدعم عناصر موالية لها هناك بالأموال والأسلحة والإعلام في مناطق بعيدة عن العاصمة ليبيا، وبعد فترة زمنية قامت بتغيير موقعها لموقع آخر، وهو ذات الأسلوب والنهج الذي تتخذه قطر حاليا في اليمن كانت صعدة نقطة البداية للتدخلات القطرية، واليوم تتواجد قطر وتستقر في الحجرية.

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أحدث التعليقات

رائد
أنا لمن اراجع المستشفى و أتكلم مع ممرضة منقبة أعرف من عيونها إذا هي مبسوطة أو معصبة و هذا يوضح بأنه مافي حاجز بيننا لأنني فاهم مشاعرها تقريباً ... لكن لو افترضت بأن الممرضة كاشفة الوجة فأكيد يكون تركيزي على الشفة و الشعر و الخدود .. آسف على التوضيح
وليد شرف
والله الاسلام دين الحق والصدق ولكن المسلمين شوهوا صورة الاسلام بتصرفاتهم البعيده كل البعد عن جوهر الدين
نجاة محمد
متابعة قليلة ادب
حمود ابوعبدالله
الله يشفيه ويحفظه من كل شر يارب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الأجانب مالهم حل خاصة اليمنيين غزو كل شي واحتلو كل شي

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