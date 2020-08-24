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دوري أبطال آسيا 2020 يشهد استخدام الـ«VAR»

Time منذ ساعة
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دوري أبطال آسيا 2020 يشهد استخدام الـ«VAR»

نواف السالم (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسميا عن تطبيق تقنية حكم الفيديو الـ "VAR" في دوري أبطال آسيا 2020 ابتداء من دور ربع النهائي، وذلك للمرة الأولى على مستوى مسابقات الأندية التابعة للاتحاد القاري.

وكانت هذه التقنية قد استخدمت لأول مرة في الكرة الآسيوية العام الماضي في دور الثمانية لكأس آسيا التي أقيمت في الإمارات، وبعدها استخدمت بنجاح في 32 مباراة هي إجمالي مباريات بطولة آسيا للشباب تحت 23 عاما في تايلاند في يناير، ومن المقرر استخدامها لأول مرة في مسابقات الأندية في القارة.

وأكد الاتحاد الآسيوي في وقت سابق، على استئناف مباريات دوري الأبطال لمنطقة الغرب، والمقرر لها أن تستكمل في قطر، خلال الفترة من " الـ 14 من سبتمبر حتى الـ3 من أكتوبر" ، إذ سيُلعب دور المجموعات من الـ 14 إلى الـ 24 من سبتمبر، وثمن النهائي من الـ 26 إلى الـ27 من سبتمبر، وربع النهائي في الـ 30 من سبتمبر، ونصف النهائي في الـ 3 من أكتوبر.

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أحدث التعليقات

رائد
أنا لمن اراجع المستشفى و أتكلم مع ممرضة منقبة أعرف من عيونها إذا هي مبسوطة أو معصبة و هذا يوضح بأنه مافي حاجز بيننا لأنني فاهم مشاعرها تقريباً ... لكن لو افترضت بأن الممرضة كاشفة الوجة فأكيد يكون تركيزي على الشفة و الشعر و الخدود .. آسف على التوضيح
وليد شرف
والله الاسلام دين الحق والصدق ولكن المسلمين شوهوا صورة الاسلام بتصرفاتهم البعيده كل البعد عن جوهر الدين
نجاة محمد
متابعة قليلة ادب
حمود ابوعبدالله
الله يشفيه ويحفظه من كل شر يارب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الأجانب مالهم حل خاصة اليمنيين غزو كل شي واحتلو كل شي

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