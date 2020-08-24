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الرئيس البرازيلي يهدد صحفي بالضرب بسبب إحراج زوجته

Time منذ 42 دقيقة
Views 1349
الرئيس البرازيلي يهدد صحفي بالضرب بسبب إحراج زوجته

برازيليا (صدى):
في رد مفاجئ هدد الرئيس البرازيلي جاير بلوسونارو، صحفي بلكمه بسبب سؤال عن علاقة زوجته بملف فساد.

وبدأت الواقعة عندما طرح صحفي جريدة "أو غلوبو" المحلية سؤال عن تقرير بمجلة "كروزو"، يربط السيدة الأولى ميشيل بولسوناربالشرطي المتقاعد بفابريسيو كويروز، الذي يتم التحقيق معه في قضايا فساد فرد عليه الرئيس اليميني المتشدد قائلا "أرغب كثيرا بتسديد لكمات إلى فمك"، في حين تجاهل الرئيس احتجاجات باقي الصحفيين على التصريحات ولم يدلي بتعليقات إضافية.

وبعد وقت قصير من التصريحات الغاضبة التي أدلى بها الرئيس، أصدرت "أو غلوبو" بيانا نددت فيه بـ"العدائية تجاه أحد الصحفيين العاملين لدينا الذي كان يؤدي وظيفته بشكل مهني" مضيفة بأن تهديد الرئيس يظهر بانه لا يقر بوجوب محاسبة الموظف العام

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أحدث التعليقات

ع
ن
كلام مليان
الطفاية دائما يتزلف للقرنبع
ابوراكان٣١٣٢
أحسنت فعلا وكيل أو مدير بدون الموظف (صفر)
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياغبي سكن ابثنتيه سوا وانت. تزوج الثالثة واسكن انت وهي في الملحق شغل مخك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياغبي سكن ابثنتيه سوا وانت. تزوج الثالثة واسكن انت وهي في الملحق شغل مخك

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