الرئيس البرازيلي يهدد صحفي بالضرب بسبب إحراج زوجته

برازيليا (صدى):
في رد مفاجئ هدد الرئيس البرازيلي جاير بلوسونارو، صحفي بلكمه بسبب سؤال عن علاقة زوجته بملف فساد.
وبدأت الواقعة عندما طرح صحفي جريدة "أو غلوبو" المحلية سؤال عن تقرير بمجلة "كروزو"، يربط السيدة الأولى ميشيل بولسوناربالشرطي المتقاعد بفابريسيو كويروز، الذي يتم التحقيق معه في قضايا فساد فرد عليه الرئيس اليميني المتشدد قائلا "أرغب كثيرا بتسديد لكمات إلى فمك"، في حين تجاهل الرئيس احتجاجات باقي الصحفيين على التصريحات ولم يدلي بتعليقات إضافية.
وبعد وقت قصير من التصريحات الغاضبة التي أدلى بها الرئيس، أصدرت "أو غلوبو" بيانا نددت فيه بـ"العدائية تجاه أحد الصحفيين العاملين لدينا الذي كان يؤدي وظيفته بشكل مهني" مضيفة بأن تهديد الرئيس يظهر بانه لا يقر بوجوب محاسبة الموظف العام