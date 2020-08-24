طبيب يؤكد: " مشروب الزنجبيل ما يحرق الدهون وقد يسبب أضرارًا "

خالد الظفيري (صدى):
نشر الطبيب الكويتي أحمد محمد عبدالملك، أخصائي طب العائلة، مقطع فيديو أوضح خلاله بعض المعلومات المغلوطة المنتشرة بخصوص فوائد مشروب الزنجبيل والليمون.
وقال عبد الملك، إن المشروب لا شك في كونه مشروبا صحيا، لكن هناك معلومات خاطئة عنه.
وعن فوائده قال عبد الملك: " الزنجبيل يخفف من نزلات البرد، ويحسن عملية الهضم، ويخفف آلم العضلات، ويحسن مستوى الكوليسترول ".
وتابع: " لكن الزنجبيل مايحرق الدهون، ولا يخفف الوزن، ولا يطرد السموم "، مشيرا إلى أنه يحتوي على حمض الستريك، ومن الممكن أن يسبب حموضة وارتجاع في المريء حال تناوله يوميا على معدة فارغة.