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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

Time منذ 21 دقيقة
Views 1301
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ) ، ورياح سطحية نشطة على مناطق ( الشرقية، القصيم ، حائل ، الرياض، نجران ، مكة المكرمة ،جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

abdul
تقصد تقول كلما قل الحياء كلما كان احلي
ebrahim
لاتقنط من رحمة الله تقرب لله عزوجل واعمل بالأسباب وسوف تجد السعادة
الملل
هذي نهاية السواقه وحقوق المراءة والنتيجة تهجم علي الثوابت ولاغرابة ان تهجموا علي الدين
القرشي
قالت : " كلما قلّ التستر كلما قلت الحواجز وكلما كان التعامل أكثر سهولة " قصدها كلما قل التستر كلما سهل عرض المفاتن على الرجال ومن ثم يزداد التحرش وإقامة العلاقات المحرمة بكل سهولة من أجل أن تعم الفاحشة في ألأمة وتصبح المرأة سلعة تباع وتشترى ... حسبنا الله ونعم الوكيل على أمثال هذه التي تدعوا صراحة وبدون خجل أن تمزق ألمرأة المسلمة حجابها وعفافها حتى تصبح كنساء الغرب لا قيمة لها ولا كرامة ولا عفاف ... اللهم إنتقامك من هؤلاء النسوة اللائي يردن بنساء المسلمين شرآ وكل من عاونهم إنك على كل شيء قدير ... آمين .
ebrahim
فسقانه مبذرره بجد وهي اعترفت بنفسها🤣🤭 اللهم لاحسد لكن لا يجوز التبذير بالأموال لأن المبذر أخو الشياطين

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